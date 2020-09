WestRock e SENAI abrem inscrições para terceira etapa dos cursos de capacitação gratuitos, na região de Três Barras (SC)

A WestRock, líder global em soluções únicas e sustentáveis em papel e embalagens de papelão ondulado, abre inscrições para a terceira etapa dos cursos profissionalizantes, realizados gratuitamente, em parceria com o SENAI. Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição, entre os dias 08 e 15 de setembro, por meio de formulário online.

Sempre orientada pelo seu valor de Responsabilidade, a empresa aposta que levar ensino de qualidade às comunidades locais, garante a ampliação de aptidões e conhecimentos, possibilitando um futuro para além da própria organização. Ainda assim, os temas dos cursos estão em linha com as fases de implantação do projeto de expansão da fábrica de papel em Três Barras (SC), voltados às áreas de construção civil, montagem e partida da fábrica (as mais demandadas pelo projeto).

A capacitação foi planejada em três fases. Nas duas primeiras, já concluídas, capacitaram, aproximadamente,150 pessoas. Nesta terceira etapa, serão oferecidos os cursos: Ajustador Mecânico (25 vagas); Gestão da Manutenção (25 vagas); Conferente (25 vagas). As aulas acontecerão na unidade do SENAI, em Canoinhas, na modalidade presencial, respeitando as medidas de distanciamento social e higiene, determinadas nos protocolos Estaduais e Municipais de prevenção à COVID-19.

São elegíveis para os cursos moradores dos municípios de Canoinhas (SC), Três Barras (SC) e São Mateus do Sul (PR), maiores de 18 anos. Para participar, os candidatos deverão preencher todos os campos para validação da inscrição, até dia 15 de setembro e os resultados serão divulgados no dia 18 de setembro. Os selecionados terão até o dia 25 de setembro para realizar a matrícula e entregar as documentações necessárias (cópias do RG, CPF e Comprovante de Residência).

“Entendemos que participar do desenvolvimento das comunidades onde estamos inseridos, mais do que uma ação social, é parte de nossa responsabilidade. Por isso investimos em programas de capacitação profissional e por meio de nossa parceria com o SENAI, levamos ensino de qualidade e capacitação para Três Barras (SC) e região. Nosso objetivo é a formação de uma mão de obra local profissionalizada, apta e preparada para futuras oportunidades, seja na própria WestRock, seja no mercado de trabalho”, finaliza Cynthia Wolgien, diretora de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade WestRock.

Serviço

Cursos Profissionalizantes Gratuitos – WestRock e SENAI

Inscrições: de 08 a 15 de setembro de 2020

Formulário online: http://forms.gle/r9Qmu2NErqwTdhrXA

Cursos: Curso de Ajustador Mecânico (Carga Horária:160h); Curso de Gestão da Manutenção (Carga Horária: 60h); Curso de Conferente (Carga Horária: 30h);

Quem pode participar: Moradores dos municípios de Canoinhas, Três Barras e São Mateus do Sul (PR), maiores de 18 anos. Para participar, os candidatos deverão preencher todos os campos para validação da inscrição até dia 15 de setembro;

Aulas presenciais: As aulas acontecerão na unidade do Senai, em Canoinhas, na modalidade presencial, r espeitando as medidas de distanciamento social e higiene, determinadas nos protocolos Estaduais e Municipais de prevenção à COVID-19.

