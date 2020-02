A saga dos imigrante eslavos’ recebeu o Prêmio Catarinense de Cinema

Compartilhar no Facebook

O documentário ‘Colônia Lucena: A saga dos imigrantes eslavos’, idealizado pela Raquel Zanelatto, Evandro Martin e Edemar Miqueta, com produção da Empresa Sync Imagens, Nitram Cultural e Rifugio D’Arte Piccola Artigiana, e com o apoio institucional da Prefeitura de Itaiópolis, ficou em primeiro lugar na categoria curta metragem região norte recebendo o Prêmio Catarinense de Cinema – Edição 2019 da Fundação Catarinense de Cultura.

O Ciclo de Palestras da Cultura Eslava e Oficina de Cinema realizado em janeiro foi o ponta pé inicial do projeto. Nesta semana foram realizadas gravações no Alto Paraguaçu, Iracema, Moema e Centro com a participação da comunidade.

Segundo os produtores o objetivo do curta é preservar a memória e a cultura Eslava, “A memória coletiva e a história oral dos entrevistados serão mediadoras da consciência armazenada em pequenas histórias que têm força daquelas sementes que, mesmo depois de muito tempo mantêm intactas a capacidade de germinar.”, apontam.