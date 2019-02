Após anuncio de fechamento, ADR e gerência de Saúde de Mafra trabalham normalmente

Mesmo após notícias da transferência da gerência de Saúde para Joinville a mesma continua com suas atividades normais e sem um posicionamento oficial do estado até o momento

Compartilhar no Facebook

Na última semana o governador, Carlos Moisés, assinou o decreto para a desativação das 20 Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs). De acordo com o decreto, todo o processo de desativação das ADRs deverá estar concluído até o dia 30 de abril. A extinção definitiva das agências será objeto da reforma administrativa, a ser encaminhada à Assembleia Legislativa em fevereiro.

Assim como as demais agências a de Mafra também será fechada, e o anúncio gerou uma apreensão quanto ao funcionamento da ADR até a data limite em abril.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em contato com a 25ª ADR fomos informados que os trabalhos de engenharia e de pagamentos, assim como outros estão sendo feitos normalmente sem alterações, a única diferença é que nenhum novo projeto ou serviço está sendo feito, só estão sendo trabalhadas as pendências antigas.

Os funcionários estão trabalhando também para o encerramento das atividades da agência e aguardando o novo destino de trabalho. Hoje o responsável pela ADR de Mafra é o Zaqueo Hack, funcionário de carreira do estado.

Gerência de Saúde

No fim do ano passado foi ventilada a possibilidade da transferência da unidade para Joinville, fato que não foi confirmado ainda pelo governo do estado. Segundo alguns funcionários, nenhuma informação quanto à mudança foi oficializada e tais notícias ainda são apenas rumores.

Enquanto isso eles trabalham normalmente executando os serviços da gerência atendendo as cidades do planalto norte.

Informam ainda que a gerência da Saúde não tem nada haver com a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR), onde ela trabalha de forma independente, apenas questões financeiras eram vinculadas com a ADR. O fechamento da ADR não implicará nos serviços da gerência de Saúde.