Bombeiros Voluntários de Itaiópolis estão em Brumadinho/MG para auxiliar nos resgates

No último sábado dia 26, um dia após o rompimento da barragem da Vale do Rio Doce, na cidade de Brumadinho/MG, Bombeiros Voluntários (BVs) de Itaiópolis se juntaram a equipes de mais seis cidades catarinenses – Indaial, Presidente Getúlio, Ibirama, Ilhota, São João do Itaperiú e Balneário Barra do Sul – para auxiliar no resgate das vítimas na cidade mineira.

Eles chegaram no local da tragédia no domingo, dia 27, com o objetivo dos BVs é de dar apoio e ajudar Associação de Bombeiros e Equipes de Resgate Voluntários do estado de Minas Gerais, Defesa Civil, entre outros órgãos de segurança nacional e estadual no nas buscas no local do acidente.

Eles devem ficar em Brumadinho até este final de semana quando retornam para Itaiópolis.

Tiveram que pagar o pedágio na Régis Bittencourt

Durante a viagem, o grupo não conseguiu isenção de pedágio para os seis veículos ao passar pela cidade de Campina Grande do Sul (PR). O chefe da missão, comandante Vinoto, gravou um vídeo reclamando da situação. “É uma pena. Um esforço gigantesco. Todos os integrantes da equipe são voluntários”, destacou.

Em nota, Arteris Régis Bittencourt informou que lamenta o episódio, mas que o procedimento adotado pelos funcionários estava correto. Segundo o comunicado, os carros de bombeiro civil não tinham placas branca, azul ou preta, o que caracteriza um veículo oficial. Em outro ponto da nota, a concessionária explicou que um e-mail ou ofício informando que os veículos estavam indo em missão humanitária para Brumadinho teria evitado o problema.