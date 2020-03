Sempre na busca de manter a sua equipe atualizada e preparada para as possíveis ocorrências do dia-a-dia, os Bombeiros Voluntários de Itaiópolis participaram no último final de semana do 3° Encontro Catarinense do Trauma na cidade de Caçador.

O evento proporcionou a capacitação dos Bombeiros Voluntários, aumentando os níveis de atenção no atendimento pré-hospitalar. Novas técnicas foram apresentadas que poderão ser empregadas no atendimento da população itaiopolense.