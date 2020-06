Bombeiros Voluntários realizam capacitação de resgate em estruturas colapsadas

Compartilhar no Facebook

Nos últimos três dias de maio os Bombeiros Voluntários de Itaiópolis participaram da capacitação de Resgate em Estruturas Colapsadas nível Leve (CRECL). Foram 40 horas de curso que abordou temas como organização e início da resposta em estruturas colapsadas, considerações de segurança, reconhecimento de danos em edificações, estratégias para a busca, localização, marcação, ferramentas, equipamentos e acessórios, manejo inicial do paciente e técnicas de resgate em superfície.

A capacitação seguindo padrões internacionais foi dada pelo Comandante dos BV´s de Itaiópolis, Anderson Oparacz, e do bombeiro voluntário e Chefe da Defesa Civil da Corupá, Claudio Sidnei de Siqueira. Os temas abordados estão de acordo com bibliografias OFDA/USAID e INSARAG, referencias no tema.

Durante a capacitação foi seguida todas as normas sanitárias e de saúde, como o uso de mascaras, óculos de proteção, higienização constante das mãos e pernoite individualizado.