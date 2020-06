Câmara Mirim de Itaiópolis reinicia sessões por videoconferência

Nesta quarta-feira (24) os vereadores mirins de Itaiópolis realizaram a primeira sessão por videoconferência da Câmara Mirim. A sessão foi gravada as 15 horas e transmitida as 18 horas e contou com a participação do presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Julmar Marcos Zerger.

Durante a sessão os vereadores mirins usaram a palavra para apresentarem suas indicações, entre elas: melhorias na iluminação dos bairros e nas escolas, manutenção e limpeza de ruas, e ainda a instalação de lombadas e placas de sinalização.

A próxima sessão será no dia 29 de julho também por videoconferência.