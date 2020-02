Compartilhar no Facebook

A Câmara de Itaiópolis está divulgando e convidando a comunidade para participar da sessão ordinária desta segunda-feira, dia 17.

O gerente da Regional da Celesc, o engenheiro eletricista Leandro Gonçalves de Oliveira usará a tribuna da casa de leis para falar as quedas de energia na área central e no interior do município.

As quedas de energia são um problema antigo em Itaiópolis e tendem a se intensificar, principalmente nas localidades do interior, durante a época de colheita de fumo.