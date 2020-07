Ciclone causou estragos e tragédia em Itaiópolis

Além da fatalidade que vitimou uma mulher no dia de seu aniversário na localidade de Lomba do Meio, quase 12 funcionários da empresa UTC foram esmagados pelo barracão que feio abaixo. Eles se salvaram ao se abrigarem em baixo de uma carreta que estava dentro da empresa naquele momento

De acordo com a Prefeitura, a cidade teve diversas ocorrências por causa do vento, causado pelo ciclone “bomba” extratropical que atingiu toda a região na última terça-feira 30. Houve quedas de árvores, destelhamentos e uma empresa de fumo teria ficado destruída após a queda de paredes e teto e cerca de 100 residências foram atingidas, barracões de leite, fumo, barracão da empresa UTC desabou, por sorte os 12 funcionários conseguiram se salvar se abrigando em baixo de uma carreta que estava carregando fumo naquele momento dentro do barracão.

As localidades mais atingidas foram: Km 27, Casa de Pedra, Uvaraneira, Rio Vermelho, Vontroba, Poco Claro, Bahia do Itajaí, Moema km 26 km 27, São Lourenço, Vila Nova, Alto Serra da Bahia. A Prefeitura disponibilizou cerca de 4 mil folhas de Eternit para cobrir as casas dos moradores nestas localidades.

Estradas e a rede elétrica e telefonia também foram avariadas.

Também foram suspensas temporariamente todas as atividades de aprendizagem não presenciais no município em virtude dos danos causados pela passagem do ciclone. Segundo a resolução municipal nº 03, publicada pela Secretaria de Educação, o fenômenos causou inúmeros estragos no município inclusive nas redes: elétrica, de telefonia e internet em diversas localidades do município, além de causar outros estragos que implicaram em prejuízos diretos ou indiretos aos alunos e seus familiares.

A resolução também orienta que quaisquer outras situações pontuais que venham a ocorrer, serão analisadas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação, posteriormente.

Tragédia

Também, uma tragédia aconteceu na localidade de Lomba do Meio, onde uma mulher morreu no dia do aniversário, quando seu carro foi atingido pela queda de uma árvore, devido ao forte vendaval que ocorria no momento.

Miraci Fernandes, morreu no dia em que comemorava seu aniversário de 37 anos. Segundo informações ela estava trabalhando na venda de planos funerais na localidade de Lomba do Meio, no interior do município, quando o veículo foi atingido pela árvore.

Três pessoas estavam no carro no momento do acidente. Segundo o município, com informações dos bombeiros, o motorista não se feriu e as outras duas ocupantes estavam encarceradas. Quando os bombeiros chegaram ao local, Miraci não havia resistido aos ferimentos e estava sem sinais vitais. A outra vítima foi levada com ferimentos para o hospital.