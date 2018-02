Colegiado de Cultura realiza primeira reunião do ano

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foi realizada, na sede da Amplanorte em Mafra, a 1ª Reunião do Colegiado de Cultura e Turismo.

No encontro, realizado nesta terça-feira (6) foi eleita a diretoria para o ano de 2018, ficando assim composta: presidente: Viviane Bueno, de Três Barras e vice presidente: Cleiton Pigatto, de Mafra.

Foram discutidos os programas do governo federal, ações mobilizando o estado para a importância da cultura, mobilização do fórum estadual em maio em Bombinhas, questionário da FECAM pedindo para responderem onde isso vai gerar dados que resultarão benefícios, assuntos gerais, além do planejamento do colegiado.