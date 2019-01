Finalizada a pavimentação asfáltica da rua Duque de Caxias, com extensão de 592 metros, orçada em R$ 727.605,25, a obra prevista para ser concluída no prazo de 150 dias, foi iniciada em 13/08/18 e a última etapa foi concluída em 13/01/19, com a pintura de sinalização viária e faixa elevada dentro do prazo estabelecido pela empresa Construtora Fortunato Ltda. Segundo o prefeito Reginaldo Fernandes, mais uma obra entregue pela administração municipal de Itaiópolis, conforme prometido!

- Publicidade -