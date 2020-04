Coronavírus: Itaiópolis segue sem nenhum caso confirmado

Compartilhar no Facebook

O município de Itaiópolis, igualmente a maioria das cidades da região, segue sem nenhum caso confirmado de coronavírus.

Segundo informações nos repassadas pela Secretaria de Saúde, já foram atendidas no município de Itaiópolis 514 pessoas, passaram pela central de informações 70, onde estão sendo monitorados 16 pessoas, destas, apenas 1 caso é tido como suspeito e felizmente, nenhum caso confirmado de COVID-19 em nosso município.

Mafra tem seu primeiro caso confirmado

A Secretaria de Saúde de Mafra (SC) confirmou, às 11h44 desta sexta-feira (03), o primeiro caso de coronavírus (Covid-19) no município.

A informação foi publicada na página da Prefeitura de Mafra no Facebook e, posteriormente, confirmada pela secretária de saúde Jaqueline Fátima Previatti Veiga em entrevista a uma rede de rádios local.

O exame positivo foi comprovado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/SC).

De acordo com informações extraoficiais, trata-se de um paciente do sexo masculino, com 25 anos de idade, o qual já estava sendo acompanhado pela equipe da Secretaria da Saúde e está em isolamento domiciliar.

Morre em Canoinhas mulher com suspeita de covid-19

A Secretaria de Saúde do Governo de Canoinhas informou que faleceu na noite desta quinta-feira 2, uma idosa que apresentava problemas respiratórios com suspeita para covid-19.

A senhora de 86 anos estava internada no Hospital Santa Cruz. De acordo com a Secretaria de Saúde de Canoinhas, material foi coletado para investigar a causa da morte e descartar infecção por covid-19.

Assim como no anúncio de todos os casos suspeitos, prefeito de Canoinhas, Beto Passos, pede cautela à população no compartilhamento desta notícia. “Ressaltamos que a causa da morte ainda está sendo investigada. Anunciamos o falecimento da paciente para evitar a disseminação de notícias que possam causar pânico na comunidade”, esclarece o prefeito.

“O governo do município se solidariza com a família e amigos. Nossos sentimentos de profundo pesar. Que Deus traga consolo a todos os corações enlutados”, diz o Município em nota.