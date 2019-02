Em vídeo nas redes sociais fumicultora de Itaiópolis reclama do descaso da Celesc

Uma fumicultora da localidade Alto da Serra da Baia em Itaiópólis, usou as redes sociais para desabafar e mostrar sua indignação com a Celesc. A revolta é devido às constantes quedas de energia na localidade que tem trazido prejuízo para os pequenos produtores da comunidade.

No vídeo, feito de dentro de uma estufa de fumo, ela conta que as quedas de energia são constantes e que chegam a acontecer três a quatros vezes por dia. Além disto, a luz sempre demora a voltar.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O vídeo foi gravado em um dos períodos sem energia elétrica, onde ela diz que havia contatado a Celesc às 21 horas e às 9 horas do outro dia ainda estavam sem luz.

Ela cobra as autoridades locais pro uma solução, pois os produtores de fumo da localidade não podem mais ficar sofrendo com a falta de energia e com as perdas na produção, mostrando o estado do fumo na estufa que perdeu a qualidade e consequentemente o preço de mercado.

Segundo a fumicultora o problema da falta de energia é antigo e vem acontecendo à cera de cinco anos e afeta não só a produção mas a vida das pessoas da localidade.