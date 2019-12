Escola Renascer apresenta O Projeto De Literatura La Young

Na última sexta-feira (29), foi apresentado à comunidade da Escola Municipal Renascer, em Itaiópolis, pelo seu nono ano, o Projeto de Literatura La Young, idealizado pelo Professor Mateus Bonez.

Sabemos que a leitura, de um modo geral, descortina novos conhecimentos e desenvolve capacidades como a formação de pensamento, do raciocínio e da argumentação, contribuindo para a realização de conclusões e ajudando cada um a se expressar melhor. Nesse sentido, ler é realizar um verdadeiro processo de arquitetura mental das ideias. Quem lê, aumenta o vocabulário, familiariza-se com regras gramaticais e aprende a utilizá-las. Além disso, a leitura serve como estímulo para a imaginação, a afetividade, a recriação do mundo e o crescimento pessoal do indivíduo.

O projeto de literatura La Young tem por finalidade estimular a leitura e a escrita no Ensino Fundamental, apresentando às discentes propostas de leitura e escrita feitas com prazer, incentivando a fruição do momento no qual ocorrem essas ações. O nome “La Young” surgiu em homenagem à escritora Fernanda Young, grande inspiração para o cenário literário no Brasil. O discente precisa fazer uma pesquisa prévia para a seleção do texto a ser apresentado, levando-o novas leituras. Há o momento da produção textual feita fora do horário da sala de aula, e o texto produzido será lido por seu autor.

A leitura de textos literários estimula a imaginação, a organização de ideias na mente. Há incentivo da parte do docente para que o discente descubra o prazer de ler, visto que, "a literatura ocupa um lugar único em relação à linguagem, ou seja, cabe à literatura.

Foram trabalhados verso e prosa, poemas e dissertação-argumentativa. Com aulas interativas e produtivas, na sexta-feira (29) foi apresentado à comunidade da escola os trabalhos, os alunos apresentaram seus textos. Convidados leram textos dos alunos, também houve uma amostra para apresentar todos os caminhos trilhados pelo projeto. Foi recebida a presença do Prefeito da cidade, Sr. Reginaldo Fernandes e sua esposa, primeira-dama Lourdes Fernandes. Também a presença da Secretária de Educação Aráceli Mengarda. E a presença dos pais desses alunos tão especiais. Sem dúvidas uma noite que ficou pra memória de quem compareceu. Todo o esforço valeu a pena.

Leia um poema de um dos alunos:

RACISMO? De Kelli Sabrina Fernandes

Para procurar um trabalho

Acordo as seis da manhã

Mas por minha pele escura, não consegui ter sucesso

Falaram que eu não preenchia nenhum dos requisitos

Logo eu, que tenho três faculdades.

Esse é o meu país, Brasil do retrocesso

Eu queria ter mais voz

nesse mundo tão calado

todos tão ignorantes,

sem conhecimento.

Sem nunca ler um livro, ficam amordaçados

Voltamos pro passado

onde o preto era escravo!

Não volto pro navio negreiro,

nem para aquela senzala

pois meu grito vai ser ouvido

nem que seja na marra!

Meu povo está todo unido,

e vai jogar verdades na sua cara!

LA YOUNG

