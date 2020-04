Hospital Santo Antonio de Itaiópolis recebe doação de EPI´s

Compartilhar no Facebook

A Fundação Hospitalar Municipal Santo Antonio e a Secretaria de Saúde anunciaram que a JBS – Seara Alimentos realizou a doação de equipamentos de proteção individual (EPI) para serem usados pelos profissionais da saúde durante este período de pandemia do coronavírus.

Foram doados 170 uniformes completos, 20 conjuntos impermeáveis, 10 óculos de proteção e 01 termômetro infravermelho. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos em radiologia, serventes de limpeza, lavadeiras e motoristas estão usando os EPI´s que após o fim do turno são higienizados para serem usados novamente.

A Secretaria de Saúde e a Fundação Hospitalar agradecem a JBS – Seara Alimentos agradece a doação do material que está permitindo que os profissionais da saúde se protejam adequadamente auxiliando na prevenção da disseminação do COVID-19 no município.