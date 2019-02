Itaiópolis perdeu 18 postos de trabalho em 2018

Itaiópolis possui hoje 949 estabelecimentos e fecha 2018 com saldo negativo de 18 postos de trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na última semana pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

O setor de serviços foi o que mais empregou no município 24 novas vagas, já o comércio eliminou -17 postos de trabalho, seguida do setor agropecuário com 13.

O índice negativo, deixa Itaiópolis entre as três cidades da região da Associação dos Municípios do Planalto Norte, que perderam mais postos de serviço. Ficaram com saldo negativo também as cidades de Papanduva com menos 124 postos de trabalho e Mafra com menos -154, a que mais perdeu postos de trabalho da região em 2018.

Três Barras lidera o ranking com um saldo positivo de 258 vagas seguida de Canoinhas com 175.

ESTADO TAMBÉM FECHOU O ANO AUMENTO DE VAGAS

Durante o ano de 2018 foram concretizadas 981,3 mil contratações contra 939,6 mil demissões, deixando um saldo positivo de 41.718 empregos.

Resultado superior a 2017 quanto o saldo foi de 29,4 mil vagas, e também é o melhor saldo desde 2014, quando foram criado 53,5 mil postos de trabalho. O estado tem o terceiro melhor desempenho ficando atrás apenas de Minas Gerais (81.919) e de São Paulo (146.596).

BRASIL

Os números mostrados pelo Caged foram os melhores desde 2013. Em 2018 o Brasil fecha com um saldo positivo de 529,5 mil novos empregos formais. Primeiro saldo positivo desde 2014 (420,6 mil).