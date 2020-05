Itaiópolis receberá quase R$ 3 milhões de ajuda emergencial, Santa Terezinha mais de R$ 1 milhão

Estes recursos não são um dinheiro extra, mas sim, uma reposição (compensação) pela perda na arrecadação no ICMS durante o tempo de quarentena, onde as Prefeituras ficaram fechadas

A Câmara do Deputados aprovou em primeiro turno o substitutivo do Senado da Proposta de Emenda à Constituição 10/20, a PEC do Orçamento de Guerra.

A PEC cria um regime extraordinário para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, flexibilizando tratativas fiscais e orçamentárias para dar mais agilidade à execução de despesas com pessoal, obras, serviços e compras do poder executivo e vai vigorar até o dia 31 de dezembro deste ano, quando também termina o estado de calamidade pública causado pelo coronavírus.

O pacote prevê uma ajuda financeira aos municípios, um auxílio emergencial de R$ 125 bilhões para serem utilizados em renegociação de obrigações com a União e bancos e, em especial em ações em saúde e assistência social. Todos os municípios irão receber uma parte deste valor.

Itaiópolis vai receber R$ 2.711.188,03, já Santa Terezinha R$ 1.081.453,15. São Bento do Sul será o município da região a receber a maior quantia, R$ 11.492.794,09.

Compensação e não recurso extra

O prefeito Reginaldo Fernandes esclareceu a imprensa durante a semana, que este auxílio que o governo federal estará repassando à todos os estados e municípios brasileiros para o combate do coronavírus, na verdade não se trata de mais recursos, (recurso extra), mas sim, uma compensação pela queda de arrecadação do ICMS, perdida durante o tempo em que as Prefeituras ficaram paradas, que além do mais, serão pagas em parcelas mensais. Segundo Reginaldo: “não é um recurso a mais (extra), mas sim, apenas uma compensação dos recursos perdidos durante a quarentena”.

Veja quando cada cidade vai receber:

Planalto norte

CIDADE (R$) São Bento do Sul 11.492.794,09 Mafra 7.043.158,27 Canoinhas 6.806.559,60 Rio Negrinho 5.752.992,96 Porto União 4.428.936,91 Itaiópolis 2.711.188,03 Santa Terezinha 1.081.453,15 Papanduva 2.417.285,19 Três Barras 2.411.654,86 Campo Alegre 1.628.985,62 Irineópolis 1.404.077,35 Monte Castelo 1.035.353,77 Major Vieira 1.013.833,43 Timbó Grande 985.556,70 Bela Vista do Toldo 792.874,55 Rio Negro 4.343.695,44

Ações ao combate do coronavírus

O município também vem agindo rigorosamente no combate ao coronavírus, apesar de felizmente apenas um caso ter ocorrido no município e ter sido importado, onde uma paciente oncológica contraiu o vírus durante o tratamento no estado do Rio grande do Sul, porém a mesma já ganhou alta do hospital Santo Antonio e já está recuperada.

Também no enfrentamento a pandemia, o posto de saúde central está atendendo das 8h da manhã até às 10h da noite a todos, não só os casos suspeitos da covid, como também as demais enfermidades.

Na última semana, o município recebeu 140 testes rápidos para a covid-19, que serão utilizados nas pessoas com suspeitas de coronavírus.

Também foram compradas pelo município 10 mil máscaras para atender a maioria da população, principalmente a de baixa renda, que serão distribuídas gratuitamente em vários pontos da cidade e nos bairros.

O prefeito Reginaldo Fernandes, também anunciou que através da Assistência Social, cestas básicas estão sendo distribuídas também para as pessoas necessitadas.