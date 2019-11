Itaiópolis retratada pela arte e talento local nos seus 101 anos

O artista pl√°stico itaiopolense Elias Rocha, desenhou v√°rias edifica√ß√Ķes hist√≥ricas e atuais do munic√≠pio, em homenagem aos 101 anos de Itai√≥polis. A Gazeta est√° publicando estes desenhos, como forma de homenagear o munic√≠pio atrav√©s do talento deste jovem talentoso artista itaoipolense Elias Rocha (Elias Rock).

Nada mais justo que homenagear Itaiópolis pelos seus 101 anos, através do talento de um artista itaiopolense.

Sobre o autor:

Elias Rocha, √© artista pl√°stico desde a inf√Ęncia praticamente, n√£o possui cursos ou forma√ß√£o acad√™mica, tudo que sabe aprendeu na pr√°tica, com uma incans√°vel dedica√ß√£o e amor √† arte.

Elias Rock, como √© artisticamente conhecido e como assina suas artes, trabalha como aut√īnomo na √°rea art√≠stica de desenhos, pinturas, propagandas e artes gr√°ficas, com mais de 15 anos de experi√™ncia na fun√ß√£o.

Itaiopolense nato, é bastante admirado e reconhecido por todos na região em que mora, pela sua dedicação, capricho e talento nos trabalhos que faz, teve formação média nos estudos, não fez faculdade nem tem diplomas na profissão, concluiu o ensino médio e fez alguns cursos livres como: desenho artístico, pintura artística e editoração gráfica.

Se interessou por artes j√° desde pequeno, que acreditem se quiser, deu seus primeiros passos no desenho, desenhando com os dedos no p√≥ que tinha no quintal de sua casa….

Homenagear Itaiópolis, com talentos locais, é a verdadeira essência de um povo que marca sua história!