Itaiópolis tem nova secretária de Educação

A Secretaria de Educação e Esportes de Itaiópolis está com novo comando, a professora e pedagoga Araceli Mengarda Jakubiak, assumiu a pasta no início de janeiro e já está trabalhando junto a equipe da educação para o planejamento as atividades deste ano letivo e para atender os mais de 2.400 alunos itaiopolenes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante esta semana, Araceli anunciou que as diretoras já estão nas unidades escolares preparando o início do ano letivo, que será em duas etapas: na quinta-feira (1) os professores dos centros de educação infantil e das creches retornaram ao trabalho com as aulas começando nestas unidades no dia 5 (segunda-feira). Já os professores das pré-escolas e das escolas municipais retornam com suas atividades no dia 5 e os alunos no dia 15 após o carnaval.

Na manhã do dia 7 (quarta-feira) será promovida uma palestra os profissionais da educação, destacando que neste dia as creches irão atender somente no período vespertino.

A nova secretária informou ainda que algumas escolas estão recebendo obras e serviços de melhorias na infraestrutura para atender melhor seus alunos.