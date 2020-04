Lançada em Itaiópolis a campanha solidária ‘Juntos contra o Covid-19’

Compartilhar no Facebook

Na quarta-feira (22) foi lançada em Itaiópolis pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Habitação e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) a campanha solidária ‘Juntos contra o Covid-19’ com o objetivo de arrecadas alimentos não perecíveis e produtos de higiene.

A coleta das doações será feita em parceria com as seguintes empresas: Frigorifico JBS Seara, Banco Bradesco, Casa de Tintas Suvinil, Banco Sicoob Credinorte, Fumaco Materiais de Construção, Mercado Futurama, Farmácia Pix Farma, Mercado Hilário Fucs, Big Passo Calçados, Mercado do Sérgio, Mig Supermercado, Mercado Bom dia, Mercado Central, Auto Posto Polis e Mercado Veiga.

O propósito da campanha é ajudar as famílias em vulnerabilidade do município, que neste período de pandemia do coronavírus estão passando por problemas socioeconômicos.