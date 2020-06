Compartilhar no Facebook

No último dia 23 de maio a Associação Empresaria de Itaiópolis (AEI) em parceria com a Rádio Top FM realizaram uma Live Solidário com o objetivo de arrecadar fundos para os Bombeiros Voluntários de Itaiópolis.

Durante o show musical os internautas puderam, através da “Vaquinha Solidária” realizar suas doações.

Ao todos foram arrecadados pouco mais de R$ 1 mil, valor que foi repassado pela AEI e pela Rádio Top FM aos Bombeiros Voluntários de Itaiópolis.