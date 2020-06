Mais uma reserva de Mata Atlântica é criada em Itaiópolis

No dia do Meio Ambiente (05/06) foi criada mais uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) para proteger a Mata Atlântica em Itaiópolis (SC): a RPPN Taipa Rio do Couro II.

A criação foi através da Portaria Nº 641 do Governo Federal, Ministério do Meio Ambiente – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, publicada no Diário Oficial da União do dia 09/06/2020.

A área transformada em RPPN é de 99 hectares, sendo a maior parte de mata primária (nunca foi desmatada) e integra outras RPPNs criadas no mesmo local pelos proprietários Germano Woehl Jr e Elza Nishimura Woehl, totalizando mais de 1000 hectares, que protegem uma riquíssima biodiversidade de plantas e animais, muitos ameaçados de extinção.

Fotos: Instituto Rã-bugio/Divulgação