Monumento Centenário foi inaugurado em Itaiópolis

Na tarde do dia 19 do dezembro foi realizada a solenidade de inauguração do Monumento Centenário e a inauguração da nova sede da Epagri e da Cidasc no município.

Idealizado pela artística plástica itaiopolense, Raquel Zanelatto o monumento traz imagens que contam a história de Itaiópolis de forma linear, começando com a Colônia Lucena antes de 1918 passando por todas as etnias e fatos históricos finalizando com a logo do centenário e com sol que nasce para os próximos 200 anos da cidade.

Segundo o prefeito Reginaldo Fernandes o monumento é importante para o resgate histórico que poderá ser mostrado para as futuras gerações.

No mesmo dia foi inaugurada a nova sede da Epagri e da Cidasc na Rodoviária facilitando desta forma o atendimento à comunidade.