Mulheres Empreendedoras de Itaiópolis visitam empresas de Rio Negrinho

Aconteceu no dia 18 de setembro na cidade de Rio Negrinho a 1° Visita Técnica organizada pelo Núcleo de Mulheres Empreendedoras da AEI, esta ação faz parte do planejamento do núcleo e participaram 23 mulheres.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O grupo visitou a fábrica da Ceramart que fábrica artesanalmente as louças de cerâmica das marcas Ceraflame e a linha MondoCeram, a empresa atualmente possui 350 colaboradores, destes a grande maioria são mulheres. Inicialmente foi feita apresentação da história da empresa e ao final da visita todas receberam uma lembrança. Em seguida as mulheres tiveram a oportunidade de fazer compras na loja.

A segunda empresa foi o Café Boutique Cedro Rosa da empresária Casciane Antunes atualmente Vice-Presidente regional do CEME (Conselho da Mulher Empresária). Esta empresa foi premiada pelo Sebrae, por ter um diferencial competitivo e inovador. A junção do Café com a Boutique e a forma de administrar o negócio com muita criatividade e a riqueza em detalhes no ambiente, chamou muito a atenção durante a visita. As mulheres ficaram encantadas.

Para finalizar a passagem por Rio Negrinho foi incluído no roteiro uma visita a empresa Ornato Paisagismo e Jardins.

Esse tipo de ação é muito importante, pois, serve de inspiração e motivação, ajudando a trazer um novo olhar ao negócio de cada uma, e também a percepção de que é possível melhorar e inovar.