Nova direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaiópolis toma posse

No último dia 4 (terça-feira) a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaiópolis tomou posse. A eleição foi no início do mês e reconduziu o presidente Acir Veiga para mais quatro anos de mandato.

A chapa única encabeçado por Acir recebeu todos os votos a favor, não tendo nenhum contra. A eleição também não somou nenhum voto branco ou nulo.

Nesta nova gestão o sindicato irá defender que não seja alterada a previdência social do trabalhador rural com a manutenção do segurado especial com contribuição indireta. Vai trabalhar para que haja mais flexibilidade na aplicação das leis ambientais. Também vai intensifica a defesa do fumicultor.