Na tarde, desta sexta-feira 25, no gabinete do prefeito de Itaiópolis. Reginaldo Fernandes Luiz, que entrará em férias por 30 dias a partir do dia 28, transmitiu o cargo ao seu vice, Álvaro Heilmann, o qual prometeu dar continuidade ao trabalho do prefeito Reginaldo.

Segundo Álvaro, com muita competência. Enquanto isso, Fernandes disse que vai descansar e voltar para conduzir da melhor maneira possível os destinos do município Itaiópolis.