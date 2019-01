Prefeitura faz concessão de uso de terreno para a AEI E CDL

Compartilhar no Facebook

Aconteceu no dia 14 de dezembro uma pequena cerimonia com diretores e autoridades para fazer um agradecimento ao prefeito municipal Reginaldo Fernandes Luís e aos vereadores, pela concessão de uso do terreno que será utilizado para construção da sede própria da AEI E CDL.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O terreno fica localizado na rua Manoel Pedro da Silveira esquina com a rua Ernesto Schelin. Desde o início de seu mandato o ex-presidente da AEI, vem solicitando ao poder público municipal um terreno para construção da sede da entidade.

Porém, sabe-se que os processos públicos são morosos e burocráticos, nesse caso, não foi diferente, tanto que demorou 4 anos para a entidade ter as escrituras nas mãos.

Na cerimônia, o prefeito e todos os vereadores, foram agradecidos por acreditarem que a entidade tem muito a contribuir com o município, com os empresários e com a comunidade em geral.

Em seguida todos se direcionaram para a casa do presidente onde foi realizado um jantar de confraternização.