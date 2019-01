Prefeitura vai combater a poluição visual através de fiscalização em Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

Nos próximos dias a Prefeitura de Itaiópolis irá iniciar a fiscalização da publicidade em bens públicos, o que é proibida conforme determina o código de postura do município (lei complementar 08/2008). A fiscalização será feita pela Secretaria de Viação e Obras Públicas.

O objetivo da administração municipal é acabar com a poluição visual que anúncios, cartazes e faixas, fixados em árvores, postes, muros, orelhões, entre outros bens públicos causam. Quem descumprir a norma poderá ser multado em cinco Unidades Fiscais do Município – UFM`s, cerca de R$ 2.700,00 (A Unidade Fiscal do Município tem o valor de R$ 541,86)

A proibição, bem como a fiscalização será pautada através do código de postura:

Art. 180 – É vedada a publicidade que afete a perspectiva ou deprecie, de qualquer modo, o aspecto do edifício ou paisagem, vias e logradouros, especialmente quando:

I – em áreas de proteção de recursos naturais e de preservação permanente e na Zona de Preservação do Patrimônio Cultural;

II – em bens de uso comum da comunidade, tais como, parques, jardins, túneis, rótulas, pontes, viadutos, passarelas e respectivos acessos;

III – em calçadas, trevos, canteiros e cemitérios, em árvores, postes ou monumentos;

Destacando que a publicidade de anúncios não é proibida pela Administração Municipal desde que seja regulamentada em consonância com:

art. 173 – Todo anúncio publicitário somente poderá ser exercido por pessoa jurídica ou autônomos, cadastrados junto à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

Parágrafo Único – As empresas responsáveis pela publicidade ao ar livre encaminharão à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda a relação da publicidade exposta com respectiva localização e dimensões.