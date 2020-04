Região contabiliza 9 casos de coronavírus; em Itaiópolis nenhum caso

A semana foi de apreensão na região com o anúncio dos primeiros casos de infecção pelo Coronavírus Sars-Cov-2, a Covid-19, em São Bento do Sul e Rio Negrinho, e a confirmação de mais um caso em Mafra e dois em Rio Negro.

Rio Negrinho fez o anúncio na terça-feira (7) e no mesmo dia Rio Negro divulgou o segundo caso no município. Na quarta-feira (8) foi a vez de São Bento do Sul comunicar o primeiro caso na cidade, no mesmo dia Mafra confirmou mais um e Rio Negro logo em seguida anunciou o terceiro caso.

Com os novos casos a região do Planalto Norte mais Rio Negro somam 9 casos de coronavírus confirmados até o momento. Destes 3 já estão recuperados, com alta. Até o fechamento desta edição os casos suspeitos nas 14 cidades – São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Itaiópolis, Três Barras e Rio Negro – eram de 18 casos suspeitos, 167descartados e 409 pessoas monitoradas.

Previna-se:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos;

Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Evitar contato próximo com pessoas doentes;

Ficar em casa quando estiver doente;

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.