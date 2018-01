Rotas do interior de Itaiópolis estão recebendo placas de identificação

Itaiópolis tem uma das maiores extensões de estradas rurais do estado, são várias as ramificações e desvios

Compartilhar no Facebook

Itaiópolis tem uma das maiores extensões de estradas rurais do estado, são várias as ramificações e desvios, e pensando nisso a Prefeitura está colocando placas de identificação e sinalização de rotas nas principais vias do interior.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A ação visa facilitar a vida dos moradores e principalmente das pessoas de fora, principalmente aquelas que trafegam pelas estradas transportando produtos, visitando locais e participando das festas tradicionais das localidades do interior.

No total serão colocadas 96 placas em 46 localidades. Segundo o prefeito em exercício Alvaro Heilmann, “A área rural de Itaiópolis é extensa, temos estradas e ramificações por onde passam muita gente transportando produtos, vendendo ou visitando pontos e festas tradicionais, por isso é importante que tudo esteja devidamente sinalizado para orientar corretamente as pessoas.”, falou.