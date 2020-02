Sábado é o Dia D de vacinação contra o Sarampo em Itaiópolis

As unidades de saúde estarão abertas das 8h às 17h. A vacina é destinada para todas as pessoas na faixa etária de seis meses a 49 anos 11 meses e 29 dias

A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo teve início na última segunda-feira (10) e vai até o dia 13 de março. Neste sábado (15) a Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica vão promover o Dia D de vacinação contra a doença.

Em Santa Catarina, a Saúde tem o objetivo de manter a elevada cobertura vacinal, resgatar a população suscetível e interromper a circulação do vírus no estado.

A população alvo desta campanha são todas as pessoas com idade entre seis meses a 49 anos 11 meses e 29 dias que não possuem todas as doses da vacina. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação contra o sarampo deve seguir o seguinte esquema vacinal:

seis meses de vida: dose zero

1 ano de idade: primeira dose – tríplice viral

1 ano e 3 meses: segunda dose – tetra viral (DU)

Até 29 anos de idade: a pessoa precisa ter duas doses

De 30 a 49 anos de idade: a pessoa precisa ter pelo menos uma dose da vacina.

A Secretaria de Saúde pede para que todos levem suas cadernetas de vacinação e o cartão SUS para que seja verificada a situação vacinal.