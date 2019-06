Sucesso na 1ª Mostra Medieval Pedra Molhada em Itaiópolis

No dia 16 de junho, no bosque da paróquia Sagrada Família – distrito de Iraputã/Iracema – Itaiópolis, ocorreu a 1ª Mostra Medieval Pedra Molhada, promovida pelo Rifugio D’Arte Picolla Artigiana, da artista plástica Raquel Zanelatto, em parceria com a paróquia Sagrada Família e Conselho Municipal de Turismo, sendo o primeiro evento medieval da região. A mostra aconteceu paralelamente à 2ª Caminhada Ecológica e Cultural Circuito Ucraniano de Iracema, onde todos os caminhantes e visitantes puderam vivenciar a temática medieval.

Inspirada no trabalho do Ferreiro Murilo Ferreira e Arquearia Tradicional de Oldair Martins, a Picolla Artigiana buscou proporcionar aos participantes uma imersão na era medieval, o ponto alto do evento foi a parceria com o Clã Skjaldborg – de Curitiba – e BERSERKERSOUL – de Castro – que proporcionou ao público workshops de Shieldwall – parede de escudos; de combate viking e combate de GLIMA – uma modalidade utilizada pelos nórdicos tanto como forma de disputa tanto como forma de divertimento; malha de anéis – armadura de nobres vikings; e a degustação do Hidromel Yggdrasill nos Drinking Honrs – copos para bebidas feitos de chifre de boi, limpos, polidos e revestidos com cera de abelha, para você poder apreciar sua bebida sem qualquer receio.

Estiveram presentes no evento a música do DuoVal Edson Tureck e Tânia Ferreira, o artesanato eslavo de Izabella Tureck e Mauricio Linécia, os bordados e mandalas de Marilia Mengarda e Roseli Franzoi, os prints de Marcella Calado.

As barracas Vikings da VelhaArt de Thiago Pensak e os móveis rústicos de Mateus Uhllmann ambientaram o bosque.

A cervejaria Rech Beer e o tradicional espetinho de boi ralado deram o sabor da tarde do domingo que marcou o primeiro evento medieval da região. A Mostra Medieval foi um pequeno tira gosto para o que está por vir em outubro.