Temporal causa estragos no interior de Itaiópolis

Por volta das 15h45 da tarde da quinta-feira 24, os Bombeiros Voluntários foram informados de que devido a uma forte chuva com vendaval, veio a cair a cobertura de um galpão, que servia de garagem de veículos e também na mesma estrutura, havia o estoque do mercado do mesmo proprietário, que também foi atingido.

A estrutura veio a atingir um veículo e dois caminhões, que acabarem servindo de calço impedindo por não vir a desabar por completo a estrutura.

Haviam crianças brincando em baixo do galpão no momento do desabamento, que por sorte não vieram a sofrer ferimentos.