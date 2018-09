Sempre em busca de melhorias, a administração municipal de Itaiópolis, adquiriu um veículo utilitário zero km no valor de R$ 46.900,00 para a Secretaria de Viação e Obras Públicas através do pregão nº 48/2018, a empresa vencedora foi a Dirmave – Distribuidora Riomafrense de Veículos S/A. O veículo foi adquirido com recursos do leilão público nº 01/2018 realizado pelo município de Itaiópolis.

