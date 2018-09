1º Fórum Municipal de Saúde de Mafra será dias 13 e 14 de setembro

A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde vão realizar nos dias 13 e 14 de setembro o “1º Fórum Municipal de Saúde de Mafra” – “Atenção Primária: desdobramentos efetivos e complexos”. Este evento também abriga a 2ª Amostra Mafrense de Experiências em Saúde e a 3ª Capacitação dos Conselheiros Municipais e locais de Saúde. Todos serão espaços de discussão, capacitação, aperfeiçoamento, integração e conhecimento de políticas públicas de saúde do município. O objetivo do fórum é a efetivação das metas e planejamentos elencados no vigente Plano Municipal de Saúde e do fomento ao Controle Social. Dois locais foram escolhidos para realização dos eventos: a sede do SICOOB (Av. prefeito Frederico Heyse, 356, centro), e a Universidade do Contestado – UnC (Av. presidente Nereu Ramos, 1071, Jardim do Moinho). Dentre os assuntos a serem abordados: atenção primária – porta de entrada – ordenador do cuidado; atenção primária – NASF Núcleo Ampliado da Saúde da Família; Atenção Primária – Promovendo a Saúde Mental.

INSCRIÇÕES

As inscrições já estão abertas e são feitas online pelo site www.unc.br onde consta o edital, a ficha de inscrição e aos procedimentos e disposições dos eventos. Vale lembrar que as inscrições encerram-se no dia 31 de agosto. Os eventos são dirigidos a profissionais de Atenção Primária (incluindo NASF), Agentes Comunitários de Saúde, Conselheiros Municipais de Saúde, profissionais de saúde especializado (VISA, Policlínica, Vigilância Epidemiológica, CAPS), acadêmicos, usuários SUS e demais convidados. As inscrições são limitadas a 400 participantes.

PROGRAMAÇÃO

DATA E HORÁRIO EVENTO LOCAL 13/09/18 das 19 às 22h Abertura dos eventos e palestra magna – mesa redonda Auditório do SICOOB 14/09/18 das 8 às 12h Apresentação e trabalhos sobre os pilares de discussão – visitação standers Instalações da UnC 14/09/18 das 13h30 às 17h 2ª Amostra Mafrense de Experiências em Saúde Auditório do SICOOB 14/09/18 das 19 às 22h 3º Capacitação dos Conselheiros Municipais de Saúde Auditório do SICOOB