1º Passeio Ciclístico da Família em Mafra está com inscrições abertas

Atividade será no dia 08 de setembro e faz parte das comemorações dos 104 anos do município

Com o objetivo de fomentar a atividade física entre as famílias e amigos e comemorar os 104 anos do município, a Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Esportes/Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura realiza no dia 08 de setembro o 1º Passeio Ciclístico da Família. O percurso é de 6,8 km compreendendo o bairro São Lourenço, na Rua Benemérito Oscar Scholze, contando com o apoio da Polícia Militar de Mafra.

Inscreva-se

Em virtude das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 são ofertadas apenas 200 vagas e as inscrições já podem ser feitas no Departamento de Esportes de Mafra, que fica na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, em frente ao Colégio Barão de Antonina, anexo à Associação da Cultura Mafrense, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.

Para realizar a inscrição o departamento solicita a doação de 1 kg de alimento não perecível e um brinquedo novo ou usado (em bom estado). O que for arrecadado será destinado a entidades assistenciais de Mafra.

Retire sua camiseta

O inscrito deverá retirar sua camiseta no dia 08 de setembro no ponto de apoio que será em frente à Escola de Ensino Básico São Lourenço ou em frente à igreja São Lourenço, das 7 às 11 horas.

Registre seu passeio

No ponto de apoio será possível registrar o momento, tirando uma foto em frente ao painel (back drop) do Departamento de Esportes. Para comprovar o passeio, envie a foto para o e-mail esportemafra@gmail.com ou via whatsapp (47) 9 9670-1018. Nas redes sociais, use a mídia do Instragram marcando @prefeiturademafra @depesportesmafra #AniversariodeMafra #Passeiociclistico #Bike #Família #Esporte #Saude

Realização

O 1º Passeio Ciclístico da Família é uma realização da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail esportemafra@gmail.com ou pelo telefone/whatsApp (47) 3642-0488.

