2ª edição do Movimente Mafra inicia nesta semana

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, convida toda a população para participar da 2ª edição do Movimente Mafra, uma realização do Departamento Municipal de Esportes em parceria com a Oxy Academia. De acordo com o Diretor de Esportes, Rafael Augusto Cavalheiro, “será um mês de muito lazer, diversão e atividade física”.

NÃO FIQUE DE FORA!

O Movimente terá início nesta terça-feira, dia 28 de janeiro, e se encerra no próximo mês, no dia 20 de fevereiro. Será um mês de atividades, e as aulas serão realizadas duas vezes por semana, nas terças e quintas-feiras no horário das 18h45min às 19h30min, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. Confira o cronograma de atividades:

Terça-feira (28/01)

Aula de Dança

Horário: das 18h45min às 19h30min

Local: Praça Ferroviário Miguel Bielecki

Quinta-feira (30/01)

Treinamento Funcional – Sob comando da Oxy Academia

Horário: das 18h45min às 19h30min

Local: Praça Ferroviário Miguel Bielecki

Importante: cada participante deve levar seu colchonete/toalha e garrafinha d’água. Em caso de chuva o evento será cancelado.