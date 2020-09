Este ano, por causa da pandemia do Covid-19, será realizada a 3ª Festa das Etnias de Mafra no formato virtual. Uma live com o grupo Os Serranos será realizada em prol do Hospital São Vicente de Paulo. A programação completa será divulgada em breve. A live será realizada no dia 08 de setembro através das redes sociais Youtube e Facebook.

Mais informações em breve.