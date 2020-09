3ª Festa das Etnias de Mafra teve show com Os Serranos; assista na íntegra

Com o tema “3ª Festa das Etnias Contra a Pandemia”, o Condor Supermercados apresentou na noite desta terça-feira (08) uma live inteiramente solidária para celebrar o 103º aniversário da cidade de Mafra.

O show com o grupo Os Serranos foi realizado em prol do Hospital São Vicente de Paulo. O público colaborou com doações através de um QRCode. A gravação foi realizada no Cineplus Emacite.

Durante o show foi anunciada a construção de mais uma indústria ao lado da fábrica da JBS Biodiesel em Mafra. O segundo projeto da JBS terá um investimento de 50 milhões e vai gerar mais de 200 empregos durante as obras e mais de 30 durante a operação da empresa.

No evento também houve a participação da Realeza de Mafra, representantes dos grupos étnicos e do hospital Hospital São Vicente de Paulo.

