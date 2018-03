5ª edição do “Sesc Recebe” será neste domingo (04)

No domingo (04), o Sesc vai estar de portas abertas em todas as Unidades em Santa Catarina, das 10h às 17h, para que as pessoas possam conhecer melhor e experimentar os principais serviços da Instituição no evento “Sesc Recebe” e abre o calendário de eventos de Domingo no Sesc. Será um dia inteiro de diversão com atividades gratuitas para todas as idades, nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. Pelo quinto ano consecutivo, a ação tem o objetivo de apresentar o Sesc e seus serviços para os trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e sociedade.

“Vamos demonstrar as boas experiências que oferecemos o ano todo, que resultam em felicidade, bem-estar, alegrias e sorrisos. Nossa equipe está preparada para esclarecer as dúvidas e mostrar na prática como o Sesc é capaz de ajudar a transformar a vida das pessoas para melhor”, declara Roberto Anastácio Martins, Diretor Regional do Sesc.

A programação é diversificada e dinâmica, para que o público possa participar do máximo de ações ao longo do dia. Entre elas, aulões de ginástica, pilates, academia aberta, brincadeiras, oficinas de recreação, circuitos de esportes, ações de nutrição, blitz com testes de saúde, sessões de quick massagem, orientações sobre cursos. Integram ainda o evento, apresentações artísticas, sessões de cinema, aulas experimentais de música, dança e teatro, rodas de leitura, contação de histórias nas bibliotecas, visitação às Escolas, entre outras atividades. Para os maiores de 60 anos, serão oferecidas oficinas do Projeto Idoso Empreendedor e vivências de dança circular. Confira a programação de cada Unidade em: www.sesc-sc.com.br

Nas Unidades que possuem Restaurantes, os espaços estarão abertos, com “Festival de Massas”, que traz um cardápio especial. Os valores do almoço podem ser consultados em: https://www.sesc-sc.com.br/site/servicos/restaurantes-do-sesc

SERVIÇO:

“Sesc Recebe”

Dia especial, para o público conhecer e experimentar os serviços do Sesc.

Data: 04/03 (domingo)

10h às 17h Local: Unidades Sesc em Santa Catarina

Unidades Sesc em Santa Catarina Sesc em Mafra: Rua São Maria, 520 – Vila Ferroviária