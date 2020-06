A cada dia aumentam casos de Covid-19 em Mafra

Nesta última segunda-feira 15, mais um caso de covid-19 foi confirmado em Mafra. O paciente positivo é do sexo masculino, tem 33 anos de idade e encontra-se em isolamento domiciliar.

Na última quinta-feira 11, o município havia aparecido mais um caso. O paciente é do sexo masculino, tem 70 anos e está hospitalizado.

Dos atuais 18 casos já confirmados desde o início da pandemia, oito estão recuperados e 10 em tratamento (oito em acompanhamento domiciliar, um em enfermaria e um em UTI) existe ainda 39 acasos suspeitos em análise, número este considerado alto, ainda mas que estas pessoas estavam em contato com as demais pessoas infectadas.

Com a chegada do inverno a preocupação aumenta, pois o clima é propicio para doenças respiratórias, onde os casos de internamento em hospital aumenta e por consequência novos casos de convid deverão aparecer em virtude destas circunstâncias.

Já em Rio Negro a situação se estabilizou, há cerca de sete dias nenhum novo caso foi oficialmente divulgado em Rio Negro, que continua até o fechamento desta edição com 16 casos confirmados, um óbito, 13 recuperados, dois seguem em tratamento, mas também com um número alto de casos suspeitos em análise 25. Já 250 casos foram descartados.

LEITOS HOSPITALARES

Segundo informações, Mafra dispões de 14 leitos de UTI para covid, onde apenas 2 estão ocupados, porém a situação se agrava quando se projeta estes leitos para os demais municípios do planalto norte, onde todos os pacientes da região do planalto norte e demais municípios, chegando a 26, que se precisarem de UTI, terão que vir para o hospital de Mafra. O agravante é que os pacientes de UTI por covid ocupam até 25 dias um leito, onde há pouca rotatividade de leitos. Segundo dados do estado, hoje mais de 70% dos leitos por Covid estão ocupados em SC.

NA REGIÃO

No planalto norte, outros municípios também confirmaram novos casos no início desta semana. Três Barras (maior número de casos até agora na região), manteve 161. Canoinhas passou de 95 para 103. São Bento do Sul, terceiro com mais casos na região, passou para 42 hoje, e Papanduva registrou mais um, subindo para 20, e Rio Negrinho mantém 12, Porto União tem oito, Itaiópolis manteve três, Monte Castelo dois, Campo Alegre um, Bela vista do Toldo um, e Major Vieira e Irineópolis seguem sem registro de casos positivos.