Aberta licitação para reforma da ESF Central de Mafra

Com valor estimado em R$ 452.780,31, a Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Saúde, abriu processo licitatório, nº 323/2020, na modalidade de tomada de preços nº 013/2020, para a reforma da ESF Central, situado na rua Marechal Floriano (centro).

Consta no projeto que para ampliação das salas do ESF, paredes serão demolidas para colocação de novas divisórias que deverão ser de alvenaria, também consta no projeto obras de revestimento, instalações elétricas, hidráulicas e plantio de grama. Também deverão ser trocados o forro e o telhado de toda a edificação.

As empresas interessadas deverão entregar suas propostas até o dia 27 de outubro no departamento de Licitações de Mafra, na avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386, no Alto de Mafra.