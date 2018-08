Estão abertas as inscrições para a 2ª Cavalgada das Etnias, que acontecerá no dia 09 de setembro, às 11h, com saída da praça Miguel Bielecki. As inscrições são gratuitas.

Para se inscrever, os interessados deverão preencher uma ficha de inscrição, disponível na galeria de arquivos, que pode ser acessada no site: www.mafra.sc.gov.br e enviá-la para o email: cultura@mafra.sc.gov.br.

Roteiro da Cavalgada: Saída da praça ferroviário Miguel Bielecki sentido centro, contornando a praça Hercílio Luz, subindo a rua Felipe Schmidt até a praça Lauro Mueller, descendo na rua Campos Sales e retornando pela rua Marechal Floriano Peixoto até as festividades. Será servido almoço campeiro (gratuito), para os participantes inscritos na Cavalgada, no Espaço Tropeiro da Festa das Etnias. Para os demais participantes da festa haverá Food Trucks e Feira da Família com comidas típicas a preços acessíveis.

Para encerrar a festa, haverá show com Os Serranos, no Palco Mundo. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria, pelos telefones: (47) 3645-0735 ou (47) 3642-0958 com Fátima.