Abertas as inscrições para entidades comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação divulga que estão abertas as inscrições para entidades que desejam compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDIM Mafra para o mandato 2022-2024. O processo eleitoral será regido pelo Edital de Convocação nº 01/2022 – CMDIM Mafra, visando o preenchimento de quatro vagas para representantes da sociedade civil organizada com ações ligadas a defesa dos direitos da mulher no município de Mafra.

Eleição

O processo eleitoral contará com habilitação das entidades inscritas e a seleção será por voto das representantes indicadas pelas instituições consideradas habilitadas. O Fórum Eletivo será realizado de maneira presencial no dia 10 de agosto e a divulgação dos nomes das entidades representantes da sociedade civil eleitas para o mandato 2022-2024 será no dia 12 de agosto, com publicação site da Prefeitura de Mafra.

Poderão se candidatar as instituições que se enquadrem em uma das seguintes categorias: Articulações, Associações e Redes feministas de defesa dos direitos das mulheres; ou Organizações de caráter profissional ou de classe que atuem na defesa da democracia, na promoção da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres.

A posse das conselheiras representantes da sociedade civil e do governo para o mandato 2022-2024 do CMDIM terá data definida após o ato de nomeação por meio de decreto do Chefe do Poder Executivo.

Acompanhe o calendário

PERÍODO ATIVIDADE 01/07/2022 a 31/07/2022 Inscrição de entidades para formação do Fórum Eletivo (recebimento dos documentos de habilitação) 01/08/2022 a 02/08/2022 Análise da documentação das entidades pela Comissão Eleitoral 03/08/2022 Divulgação e publicação no site da Prefeitura de Mafra das entidades habilitadas a participar do Fórum Eletivo 03/08/2022 a 08/08/2022 Prazo para recursos 09/08/2022 Análise, parecer final da Comissão Eleitoral sobre o(s) recurso(s) e publicação no site da Prefeitura de Mafra 10/08/2022 as 14h local a ser divulgado Fórum Eletivo das entidades, no caso de haver número de entidades habilitadas maior do que quatro 12/08/2022 Publicação dos nomes das entidades representantes da sociedade civil eleitas para o mandato 2022-2024 no site da Prefeitura de Mafra

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria do CMDIM pelo e-mail: suas@mafra.sc.gov.br