Abertas inscrições para credenciamento de projetos artísticos e culturais pela lei Aldir Blanc

Estão abertas no município de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, as inscrições para inciso III da Lei Aldir Blanc, para credenciamento de projetos artísticos e culturais, no valor total de R$ 251.005,11. Elas poderão ser feitas até as 17 horas do dia 26 de novembro de 2020, devendo os projetos ser entregues/protocolados em envelope identificado no Departamento da Cultura de Mafra, localizado na Av. Cel. José Severiano Maia, n° 117.

As inscrições dos projetos deverão estar dentro de uma das seguintes áreas de atuação: Artes Cênicas (teatro, circo e dança); Artes Visuais (Pinturas e ou decorações artísticas); Audiovisual (fotografia); Literatura e contação de histórias e Música (Apresentações em locais pré-determinados, por meio de vídeos ou presenciais).

Ações de auxílio à Cultura

Tem por finalidade estabelecer ações emergenciais para o setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal nº 06 de 20 de março de 2020. Os trabalhos selecionados serão expostos e veiculados, de modo que a população local e nacional possa tomar conhecimento da atividade artística e cultural existente no Município de Mafra, respeitando as medidas estabelecidas pelos órgãos de saúde para prevenção ao coronavírus.

Os interessados podem acessar o edital completo e seus anexos poderão ser obtidos no site da prefeitura de Mafra, através do link: https://bit.ly/2Uiy25a

