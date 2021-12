Abertura do Natal Encantado do Circo Social emociona riomafrenses

Na noite desta segunda-feira (13) ocorreu a abertura oficial do Natal Encantado do Circo Social. Seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, o evento teve como atrações: solenidade de abertura com presença do Prefeito de Mafra Emerson Maas, um belo show com fogos de artifício, chegada do Papai Noel com o grupo Motoboys Riomafra, Natal do Shrek, musical com a cantora Vivian Dutra e a abertura de todos os setores que foram preparados no local.

O Circo Social agradece pelo importante apoio recebido da empresa Casa do Foguete, Big Passo Calçados, Prefeitura Municipal de Mafra e grupo Motoboys Riomafra.

Além da decoração externa com luzes e cenários, no local também há a casa do Papai Noel, presépio, garagem da alegria e sala de vídeo 3D. A decoração ficará disponível para visitação até o dia 23/12.

Durante o mês de dezembro diversas atrações culturais serão realizadas no local com segurança. A programação pode ser acompanhada no site do Circo Social: www.circosocial.org

O público pode visitar a casa gratuitamente e se encantar com toda a decoração. É preciso seguir os protocolos de segurança, como o uso de máscara de proteção facial e distanciamento. Uma família por vez pode acessar os setores.

ADOTE UMA CARTINHA

As cartinhas das crianças de Rio Negro e Mafra já estão disponíveis no Circo Social e podem ser adotadas por quem deseja atender aos singelos pedidos.

Para ajudar basta ir até o Circo Social e escolher a cartinha que deseja adotar. É possível adotar mais de uma cartinha se desejar. Não há limites para a bondade!

É possível ver antecipadamente as cartinhas no site e na página do Circo Social no Facebook no álbum “Cartinhas para o Papai Noel 2021”:

www.circosocial.org

www.facebook.com/projetocircosocial

Para a retirada das cartinhas para adoção o horário de atendimento do Circo Social é das 10h às 12h, das 13h às 17h e das 19h às 21h.

A entrega dos presentes deve ser feita presencialmente na sede do Circo Social, ou podem ser entregues diretamente para a criança atendida com os dados repassados através do projeto.

Os pedidos das crianças são dos mais variados, como bolas, bonecas, calçados, brinquedos em geral, cestas de natal e até materiais escolares.

Além de estimular as crianças a escreverem cartas, a campanha Natal Encantado, através das cartinhas, propaga também os valores natalinos, como amor, solidariedade e esperança.

O Circo Social também está recebendo doações diversas de brinquedos que serão direcionados às cartinhas e também doados em 19 comunidades onde o projeto atua.

O Circo Social mais uma vez conta com a participação voluntária dos riomafrenses nessa grande corrente do bem para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

HOMENAGEM

O Natal Encantado do Circo Social deste ano esta sendo realizado em homenagem ao voluntário Acir Lisboa, que faleceu em fevereiro deste ano sendo uma vítima da Covid-19. Acir atuava como Papai Noel há mais de 15 anos sempre com muita dedicação e entusiasmo para alegrar a todos. Também participava das ações do Circo Social em diversas áreas, como Papai Noel, vestindo fantasias de personagens infantis diversas, entre outras realizações, sempre ajudando voluntariamente para tornar a vida das pessoas mais feliz.

NATAL ENCANTADO DO CIRCO SOCIAL

Local: Rua São João, nº 178 – Centro I (a 100 metros do Detran / Delegacia Regional de Mafra)

Data: 13 a 23 de dezembro

Horário: 19h às 21h

Confira a programação completa no site: www.circosocial.org

Informações: (47) 3271-9035 (ligação local para Mafra) ou 98496-1539 (WhatsApp)