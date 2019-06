Ação “Acorda Caminhoneiro” é realizada em Mafra

Com o objetivo de conscientizar os motoristas sobre os riscos da sonolência ao volante, a Arteris Planalto Sul realizou uma ação educativa no último sábado (08), na Unidade Operacional da PRF de Mafra, Km 0,9 da BR 116. A campanha “Acorda Motorista” é promovida pela concessionária, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, e aborda os caminhoneiros que trafegam pela rodovia no período noturno.

Durante a campanha, as equipes da concessionária orientaram mais de 65 motoristas que passaram pelo local, sobre o tempo correto de descanso e a importância de evitar o uso de medicamentos e substâncias para combater a sonolência. Os usuários responderam à uma pesquisa de Escala de Sonolência, com um teste que avalia o nível de sono do motorista em diversas situações.

A equipe de atendimento pré-hospitalar da concessionária fez uma breve avaliação de saúde com a aferição da pressão arterial e do IMC (índice de massa corpórea). Na oportunidade também foi realizada inspeção veicular de segurança nos caminhões, com troca de lâmpadas queimadas de faróis e lanternas.

Ainda no sábado, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal foi realizada a Campanha Serra Segura e Operação de Pesagem, onde 18 veículos foram fiscalizados, três deles foram autuados, totalizando 2.460 Kg em excesso.