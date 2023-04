Ação do CCI leva conforto em forma de moda para terceira idade

Desfile “Contornos na Melhor Idade” foi o evento realizado na última semana, pela Secretaria de Assistência Social e Habitação, por meio do Centro de Convivência do Idoso – CCI, com a finalidade de mostrar que, independente da idade, todos devem usar as roupas que gostam e se sentirem bem nessas roupas.

O evento contou com a presença de cerca de 100 pessoas participantes dos grupos que atuam no CCI e parceria da marca de roupas ContornoS, que proporcionou o desfile de roupas Fitness, Casual e Social, protagonizado por 24 pessoas, masculino e feminino, participantes do Centro.

Além do desfile aconteceu palestra com Lúcia Almeida, que falou sobre Imagem e Sucesso para os idosos. Ao final houve sorteio de brindes doados pelas lojas ContornoS, Dellas Moda e Eliane Modas.