Ação solidária da LBV leva cobertores e Esperança para 100 famílias de Campo do Tenente

As famílias em situação de vulnerabilidade social enfrentam diversos desafios e nesse período do ano sofrem também com as baixas temperaturas. Por meio da campanha Diga Sim!, a Legião da Boa Vontade (LBV) promove anualmente a entrega de cobertores à famílias em dezenas de cidades brasileiras.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nesta quinta-feira, 14, a LBV realizou a entrega de 100 cobertores no Ginásio de Esportes Alberto Wenski, para famílias assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo do Tenente.

“Na minha casa mora eu, meu esposo e meus quatro filhos. Aqui esfria muito, a gente passa muito frio. Esse cobertor vai aquecer minha família. […] Primeiramente agradeço a Deus, por estar recebendo esse cobertor. Agradeço também as pessoas que fizeram essa doação para mim!”, destacou a sra. Kelly do Rocio Cabral, beneficiada pela ação de hoje.

A caravana da Boa Vontade segue nos próximos dias socorrendo famílias que enfrentam dificuldades para se aquecerem na estação mais fria do ano. Ao todo, até o final de julho, serão entregues 3.330 cobertores no Paraná.

Para colaborar, acesse o site lbv.org.br. A doação é simples, rápida e segura. Acompanhe as ações da LBV no endereço @LBVBrasil no Facebook e no Instagram