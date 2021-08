ACI de Mafra promove encontro de empreendedores

Buscando incentivar os relacionamentos entre as empresas fomentando negócios entre elas, apresentar novas soluções e comemorar resultados, entidade reunirá associados

ACI de Mafra realiza a primeira reunião de associados do ano. A ação gratuita acontecerá no dia 18 de agosto, no auditório da sede administrativa do Sicoob Credinorte, às 19 horas e as vagas são limitadas, para seguir e manter todos os protocolos de segurança.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O objetivo deste encontro será a comemoração da semana dos núcleos setoriais e apresentação de novas soluções empresariais aos associados e comunidade. O convite é direcionado aos associados e demais empresários que tenham interesse em conhecer mais sobre alguma das soluções que serão apresentadas pela entidade.

NÚCLEOS EMPRESARIAIS

A ACI de Mafra conduz hoje, os trabalhos de 08 Núcleos Empresariais.

Os Núcleos são grupos de trabalho compostos por representantes de empresas de um mesmo segmento ou não, sendo setoriais ou multisetoriais. Tem como objetivo aproximar, promover o associativismo e favorecer o desenvolvimento das empresas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Entre as atividades estão treinamentos e palestras específicas para cada segmento, compras conjuntas, parcerias com fornecedores, troca de informações, ações de promoção e boas práticas entre os nucleados.

A importância de comemorar a Semana dos Núcleos se apresenta para promover os resultados obtidos pelas empresas que fazem parte destes grupos, mostrando a todos os empresários que juntos somos mais fortes. É importante o compartilhamento de experiências entre empreendedores, é importante o conhecimento e o reconhecimento das boas práticas, reafirmando a importância desta união e do associativismo pelo estado.

NOVAS SOLUÇÕES

A ACI de Mafra busca constantemente trazer novas soluções que auxiliem na gestão das empresas e além de todas as já oferecidas pela entidade, durante este encontro, irá apresentar mais quatro novas soluções, sendo:

Util Saúde – Para oferecer saúde de qualidade a um preço acessível para todos. Algumas das vantagens são: atendimento médico virtual 24 horas, orientação e prescrição médica também 24 horas, seguro para acidentes pessoais, atendimento domiciliar por UTI Móvel, assistência funeral, diárias de internação hospitalar ou UTI em casos de acidentes e ainda assistência residencial e assistência Pet.

ACP – Uma solução para descontos de 10% na Energia elétrica no Ano com investimento 0.

DPO Digital – Um software que facilita a adequação da sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Multiplicame – Um espaço virtual dentro da Associação, através do aplicativo. Nele você pode compartilhar dados e negócios de forma simples, rápida, inovadora e na palma da mão.

Você associado, você empreendedor que tem interesse em conhecer mais sobre a Associação Empresarial de Mafra e/ou busca um apoio para o desenvolvimento dos seus negócios, confirme sua presença pelo 3642-5367 ou 98421-5979 e participe deste encontro que promove o empreendedorismo e busca auxiliar às empresas, principalmente neste momento de retomada.